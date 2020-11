Zeeland wil dat Belgische funshoppers thuisblijven

De veiligheidsregio Zeeland roept Belgische funshoppers donderdag dringend op om thuis te blijven en niet de grens over te steken voor niet-noodzakelijke boodschappen. Belgische provincies en gemeenten verspreiden die oproep in hun eigen land. Populaire Nederlandse winkelsteden als Sluis en Hulst nemen in het weekeinde verkeersmaatregelen om het funshoppen vanuit België te ontmoedigen.

De afgelopen week waren er opvallend veel Belgen in de Zeeuwse grensplaatsen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Dat komt doordat de coronaregels in België weer zijn aangescherpt, waardoor bijvoorbeeld de meeste niet-essentiële winkels gesloten zijn. „Opvallend is dat het niet alleen om de naaste buren uit België gaat, maar ook om winkelpubliek uit Wallonië, wat toch een stuk verder weg is”, aldus de veiligheidsregio.

Het Belgische winkelpubliek houdt zich ook niet goed aan de Nederlandse coronaregels, die net iets anders zijn dan in België. Zo kennen de Belgen de verplichte 1,5 meter afstand niet noch de huidige maatregel van maximaal twee personen bij elkaar op straat. Handhavers zien ook dat veel Belgen het in eigen land verplichte mondkapje meteen afzetten zodra ze over de Nederlandse grens zijn. „Onbegrijpelijk dat ze hier doen wat in hun eigen land niet mag”, vindt de veiligheidsregio.

De gemeenten Sluis en Hulst hebben de hoogste besmettingscijfers van heel Zeeland. Ze horen bij de gemeenten met de hoogste relatieve besmettingscijfers van heel Nederland.