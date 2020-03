Zeeland vraagt kabinet om maatregelen vanwege toestroom toerisme

De Veiligheidsregio Zeeland vraagt het kabinet om snel en dringend met maatregelen, richtlijnen en adviezen te te komen om een ongewenste toeloop van toeristen te beperken of te reguleren vanwege de coronacrisis. In een brief aan de verantwoordelijke ministers stelt de voorzitter van de veiligheidsregio, de Terneuzense burgemeester Jan Lonink, dat de Zeeuwen zich grote zorgen maken over de toestroom van toeristen naar Zeeland.

„Het toeristisch seizoen start in heel Nederland begin april. Daarnaast ontvangen we wekelijks grote aantallen dagtoeristen”, aldus Lonink. „Wij kunnen in deze unieke situatie het aantal en het gedrag van onze bezoekers niet voorspellen. Een ding is zeker: een grote toeloop zorgt voor grote problemen.”

Lonink wijst erop dat het vrijwel onmogelijk is sociale contacten in te perken en dat de zorg door de toestroom van toeristen overvraagd zou kunnen worden. „Wij vinden dat een nationaal vraagstuk. Wij vragen u daarom dringend en snel om landelijke maatregelen, richtlijnen of adviezen.”