Zeeland: Vertrouwen in staatssecretaris Visser is geschaad

De provincie Zeeland laat weten dat het vertrouwen in staatssecretaris Barbara Visser „is geschaad”. De staatssecretaris sprak maandag met vertegenwoordigers van de gemeente Vlissingen, het waterschap en de provincie over de komst van de marinierskazerne. Het kabinet heeft twijfels over de eerder toegezegde verhuizing en wil daar eind maart duidelijkheid over geven.

Defensie vreest een leegloop, omdat mariniers niet van Doorn naar Vlissingen willen verhuizen. De provincie was niet op de hoogte gesteld dat de verhuizing mogelijk niet zou doorgaan. Dit zou de regio ongeveer 2000 banen kosten. Volgens de woordvoerder heeft de staatssecretaris haar excuses aangeboden voor het gebrek aan communicatie.

De provincie vindt het herstellen van het vertrouwen „de eerste stap”. „Daarna wil de provincie de staatssecretaris graag helpen om de verhuizing te realiseren.” Volgens een woordvoerder is compensatie niet besproken. „Wat ons betreft gaat de verhuizing gewoon door, dus is er geen sprake van compensatie.”

