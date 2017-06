Zeeland verbetert mogelijkheden fietsen aan zee

Fietsliefhebbers kunnen in Zeeland hun hart ophalen. Waterschap Scheldestromen, de provincie en Rijkswaterstaat gaan zorgen voor een netwerk van meer dan 300 kilometer aaneengesloten fietspad.

Op zeven plaatsen worden belemmeringen weggenomen, zodat fietsers die gebruikmaken van de buitendijkse paden op plaatsen waar het niet anders kan, zonder moeite de zeedijken kunnen oversteken en binnendijks verder kunnen.

Deze week wordt een begin gemaakt met het aanpassen van deze overgangen. „We zorgen ervoor dat mensen niet hoeven af te stappen als ze buitendijks niet verder kunnen”, zegt dijkgraaf Toine Poppelaars van het Waterschap. „Tot nog toe moesten ze maar zien hoe ze met hun fiets de dijk op klommen om binnendijks verder te kunnen.”

Kwetsbare natuur

In de afgelopen vijftien tot twintig jaar zijn de buitendijks aangelegde wegen voor onderhoud aan de dijk en het maaien van gras meer en meer geschikt gemaakt om over te fietsen. Bij elkaar is er een netwerk van zo’n 300 kilometer buitendijks fietspad ontstaan.

Niet alle buitendijkse onderhoudswegen zijn voor fietsers toegankelijk. Op plaatsen waar vogels broeden of kwetsbare natuur ligt, is fietsen verboden, al mag er vaak wel worden gewandeld. Op die plekken worden de paden zo aangepast dat fietsers gemakkelijk de dijk kunnen oversteken en op een fietspad binnendijks verder kunnen.

Nieuw asfalt

In de hele provincie zijn er zeven dergelijke knelpunten. Die zullen worden aangepast. Het gaat om knelpunten bij Gorishoek, Roelshoek en Huisdijk bij Kats aan de Oosterschelde en aan de Westerschelde op twee punten bij Paulinapolder en bij Nummer Een, en verder bij Hellegat en Biezelingse Ham. De buitendijkse onderhoudsweg tussen Terneuzen en Zeedorp wordt over anderhalve kilometer voorzien van nieuw asfalt. Aan het eind van dit jaar moet het werk gedaan zijn.

Stuifzand

Het buitendijkse netwerk van fietspaden is populair. „We zijn een echte fietsprovincie. In Drenthe rijd je door de bossen. In Zeeland heb je uitzicht over het water, een heel andere beleving”, stelt Poppelaars.

Volgens hem hebben de paden niet veel te lijden van de elementen. Het zoute water vormt geen probleem voor het asfalt. Alleen raken de paden nog weleens bedekt met een flinke laag stuifzand. „Daar zijn we alert op. We proberen deze plekken schoon te houden.”