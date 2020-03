Zeeland krijgt honderden vragen over maatregelen rond toerisme

De nieuwe maatregelen voor toeristen in Zeeland hebben tot veel vragen geleid. Het centrale toeristisch loket in de provincie kreeg honderden telefoontjes en tot zondagmiddag kwamen ongeveer vijfhonderd mails binnen. De vragen komen van toeristen maar ook van inwoners uit Zeeland.

De Veiligheidsregio Zeeland nam vrijdag extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Toeristen kregen te horen dat ze uiterlijk maandag hun vakantieverblijf moeten hebben verlaten. Het verbod geldt voor al het toeristisch verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, maar ook voor bed and breakfast, Airbnb-plekken en jachthavens. Het verbod gaat maandag om 12.00 uur in.

„Een fors deel van de vragen is inmiddels beantwoord, andere antwoorden volgen zondag of maandag. Voor een aantal specifieke vragen worden op dit moment de juiste antwoorden gezocht. Het betreft dan onder andere vragen over de geldende uitzonderingen die genoemd staan in de noodverordening”, aldus de Veiligheidsregio Zeeland.