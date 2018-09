Zeeland komt met brede visie op toekomst van kerkgebouwen

Wat doen we met onze kerken? Welke dreigen er leeg te komen en wat voor nieuwe bestemming geven we ze? Hoe kunnen we voorkomen dat ze worden afgebroken? Provinciale Staten van Zeeland dragen Gedeputeerde Staten op snel met een visie op kerken te komen.

Met algemene stemmen namen de Staten van Zeeland vrijdag een motie aan waarin het provinciebestuur wordt gevraagd zich samen met de dertien Zeeuwse gemeenten in te spannen voor behoud van beeldbepalende kerkgebouwen in Zeeland.

Initiatiefnemers van de motie Kees van den Berge en Ralph van Hertum van coalitiepartijen SGP en PvdA willen dat in kaart wordt gebracht hoe de Zeeuwse kerken erbij staan en welke voor overheidssteun in aanmerking komen om te kunnen overleven.

Het tweetal is al ruim een jaar aan het inventariseren welke Zeeuwse kerkgebouwen er nog toekomst hebben als bedehuis. „Ook in onze provincie worden jammer genoeg steeds meer kerken aan de eredienst onttrokken”, vertelt Van den Berge. „Het kabinet trekt nu 325 miljoen euro uit voor het behoud van cultureel erfgoed, waaronder ook kerken, die tot ons religieus erfgoed behoren. Het is daarom nodig dat Zeeland op een rij zet voor welke kerken een beroep moet worden gedaan op die regeling.” Vrijdag nog hebben de Staten 500.000 euro beschikbaar gesteld voor het behoud van de Oostkerk in Middelburg.

Van den Berge verwacht dat de provincie in de toekomst vaker om hulp wordt gevraagd voor leegstaande kerken of waarvoor dat dreigt. „Het onderhoud ervan is behoorlijk duur. Provincie en gemeenten moeten goed kijken welke kerken in aanmerking komen voor steun en daarvan een overzicht maken.”

Zeeland is een van de vier provincies waaraan het Rijk heeft gevraagd in december met een totaalplan te komen dat per gemeente aangeeft welke kerken moeten worden gered en hoe dat moet worden gefinancierd. „Enige haast is dus geboden”, aldus het SGP-Statenlid.

De motie van de twee Statenleden moet worden gezien als een duwtje in de rug van het dagelijks provinciebestuur, zegt Van den Berge. Verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu (PvdA) zei vrijdag dat hij de motie eigenlijk overbodig vond omdat „we er al mee bezig zijn.” Niettemin nam hij de Statenuitspraak over en zegde toe ermee aan de slag te gaan.