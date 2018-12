Zeeland duizenden bomen armer

Zeeland moet het de komende jaren met duizenden bomen minder doen. Het waterschap hoeft niet alle bomen die het de komende tijd wil kappen één op één te vervangen door nieuwe aanplant, vinden Provinciale Staten van Zeeland.

Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen kapt tot 2025 25.000 bomen in de provincie. Dat staat in zijn Beleidsplan Beplanting 2016-2025. Het gaat om oude en zieke bomen die bij wind of storm takken kunnen verliezen of omwaaien, en zo weggebruikers in gevaar kunnen brengen. Het waterschap heeft eerder toegezegd de gekapte bomen allemaal te zullen vervangen door nieuwe aanplant.

Maar in de praktijk komt er tot nu toe niet veel van terecht. Er blijken veel minder bomen te worden teruggeplaatst dan er worden gekapt. Tot groot ongenoegen van natuurorganisaties. „We moeten in deze tijd juist meer bomen planten. Een boom is meer dan een CO2-verwerker en een mooi plaatje”, zegt directeur Ira von Harras van de Zeeuwse Milieufederatie tegen Omroep Zeeland. „Het is een airconditioning en een thuisbasis voor insecten en vogels.”

Het waterschap heeft in 2017 en 2018 1590 bomen gekapt en hiervoor 868 stuks aangeplant. Komend jaar worden er in de provincie 558 minder bomen teruggeplaatst dan er in dat jaar tegen de vlakte zullen gaan.

Kaalslag

Vorige week vrijdag legden Provinciale Staten van Zeeland zich neer bij deze kaalslag. Een door GroenLinks ingediende motie waarin werd gevraagd elke omgekapte boom in Zeeland te vervangen, haalde geen meerderheid.

Wel bepaalden de Staten dat de ruimte tussen de nieuwe bomen niet meer dan tien meter mag bedragen. Scheldestromen vindt dat die afstand maximaal twaalf meter mag zijn. „We kiezen voor een grotere variatie in soorten en voor soorten die een langere levensduur hebben. Die vragen ruimte om tot goede ontwikkeling te komen.”

Voor gekapte bomen die niet op de oorspronkelijke plek kunnen worden vervangen, zoekt het waterschap zogenoemde compensatielocaties. Daarbij moet er dan volgens gedeputeerde Schönknecht (VVD, Natuur en Landschap) wel rekening mee worden gehouden dat die locaties niet ten koste mogen gaan van het karakteristieke open Zeeuwse landschap. Waterschap Scheldestromen beheert in Zeeland in totaal 125.000 bomen.

Geen steun

Voor de SGP in de Staten is het één op één vervangen van gerooide bomen geen harde eis. De partij steunde de motie van GroenLinks dan ook niet. Mits dat geen schade toebrengt aan de Zeeuwse natuurwaarden als geheel, ziet de SGP bij wijze van spreken liever twee eiken terugkeren voor drie verwijderde populieren. De partij gaf vrijdag aan dat het provinciebestuur niet in de positie is om van het waterschap een één op één terugplantbeleid te verlangen, aangezien juist de provincie toestaat dat in de Hedwigepolder 6000 bomen verdwijnen.