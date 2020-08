Zeehondencentrum Pieterburen weer open na quarantaine

Het Zeehondencentrum Pieterburen in het gelijknamige Groningse dorp opent woensdag weer de deuren. Het centrum sloot eind juli nadat bleek dat een vrijwilliger uit Zwitserland besmet was met het coronavirus. Alle zestien vrijwilligers gingen daarop in quarantaine op het terrein van het centrum, waar ze wonen. Drie van hen testten later ook positief.

De resterende twaalf personeelsleden verzorgden in de tussentijd de zeehonden. De dieren zijn eveneens op het coronavirus getest, maar blijken geen drager te zijn.

Het centrum neemt bij de heropening een aantal maatregelen om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Nieuwe vrijwilligers worden eerst in quarantaine gezet en er komen aparte teams voor het publiek en voor de zeehondenverzorging. In ‘Pieterburen’ werken veel internationale vrijwilligers, afkomstig uit heel Europa.