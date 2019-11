Zeeforellen zwemmen met zender

Twee zeeforellen hebben deze week bij een stuw in de Overijsselse Vecht een zender gekregen. Via die zender willen Sportvisserij Nederland en Nederlandse en Duitse waterbeheerders te weten komen of de zeeforel zijn paaigronden in Duitsland kan bereiken. De zeeforel is een kwetsbare soort die in Nederlandse rivieren weinig voorkomt.

Zeeforellen zwemmen voor de Noordzeekust en in de Waddenzee. Volwassen vissen trekken tussen juli en november via de Afsluitdijk het IJsselmeer op en zwemmen dan naar de Vecht. Via die rivier komen ze in Duitsland terecht, waar ze zich voortplanten. Maar onderweg komt de vis veel stuwen en waterkrachtcentrales tegen.

Bakens langs de 160 kilometer lange Vecht pikken signalen van de met zenders uitgeruste forellen op. Zo ontdekken waterbeheerders waar de vis moeilijkheden heeft. Het is de bedoeling dat daar vispassages komen en dat het leefgebied wordt verbeterd, zodat de zeeforellenstand in Nederland toeneemt.

Een vergelijkbaar project heeft in Denemarken gezorgd voor een grote toestroom aan sportvissers, die dol zijn op de sterke vis.