Zeeburgertunnel blijft zeker tot morgen dicht

De Zeeburgertunnel in de A10 bij Amsterdam blijft tot zeker na de ochtendspits van donderdag dicht. De tunnel werd afgesloten nadat woensdagochtend de lamellen voor de tunnel door een ongeluk met een vrachtwagen naar beneden kwamen. Niemand raakte gewond.

Volgens een woordvoerder van de Rijkswaterstaat reed een vrachtwagen met een container op de oplegger de tunnel in, toen de klep van de container openwaaide. De stalen lamellen, die de overgang van licht naar donker geleidelijker laten verlopen, zijn door de openstaande klep meegenomen. Het plafond van de tunnel zelf is intact gebleven. Volgens de woordvoerder was de vrachtwagen niet te hoog en zwaaide de klep open nadat het voertuig de hoogtedetector gepasseerd had. De klap tegen de lamellen zorgde ervoor dat de container van de vrachtwagen afviel.

Rijkswaterstaat is bezig de container en beschadigde lamellen te verwijderen en het asfalt te herstellen. De instantie zegt donderdag in de loop van de dag meer informatie te kunnen geven over het vrijgeven van de tunnel.