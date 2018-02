Zeearend terug bij Beekse Bergen

Een Amerikaanse zeearend die vorige week wegvloog tijdens de roofvogelshow van dierenpark de Beekse Bergen is maandagmiddag in Goirle gevangen. Zeearend Lady Maya werd in Goirle geroepen door haar vaste verzorger en kwam meteen naar hem toe, laat de Beekse Bergen weten.

De zeearend woont al 27 jaar bij de Beekse Bergen en is een icoon van de roofvogelshow. Afgelopen dinsdag kreeg ze tijdens de show ruzie met enkele meeuwen en keerde daarna niet meer terug.

Sinds haar vlucht werd dagenlang met man en macht naar de grote roofvogel gezocht. Op diverse plaatsen in de ruime omgeving van het park werd de zeearend gezien. De Beekse Bergen bedankt alle betrokkenen voor de hulp en de tips.