Zedenzaken Leiden prioriteit voor politie

De politie in Leiden zet vol in op het onderzoeken van recente aanrandingen en een verkrachting in de stad. Door deze zedenzaken is grote onrust ontstaan bij leden van studentenverenigingen. Er is een groot opsporingsonderzoek gestart, waarbij de Leidse politie samenwerkt met een specialistisch zedenteam van de politie Den Haag.

De twee aanrandingen en een verkrachting vonden binnen een maand plaats. Veel vrouwelijke studenten voelen zich niet meer veilig in de Leidse binnenstad en durven ’s avonds niet meer alleen de straat op te gaan. De laatste melding van een aanranding werd afgelopen woensdag gedaan. Toen werd een 24-jarige vrouw ’s nachts door een onbekende man aangerand.

De politie en gemeente zijn in gesprek met studentenverenigingen. „Alles wordt in het werk gesteld om de dader(s) op te sporen en aan te houden”, aldus de politie. De politie geeft vrouwen het advies altijd aangifte te doen van een zedendelict.