Zedenzaak verdachte tramaanslag uitgesteld

De verkrachtingszaak tegen de verdachte van de aanslag op de tram in Utrecht, Gökmen T., gaat op 15 juli niet door. De rechtbank in Utrecht was van plan de zedenzaak die dag inhoudelijk te behandelen, maar omdat er nog geen onderzoek is gedaan naar de psyche van de verdachte zal de zaak dan meteen worden aangehouden, meldde de rechtbank in Utrecht vrijdag.

De 38-jarige Utrechter wordt verdacht van verkrachting van zijn vriendin. Het gerechtshof had de verdachte in deze zaak een week voor de aanslag vrijgelaten uit voorarrest. Er waren toen geen aanwijzingen of signalen dat T. plannen had om een ernstig misdrijf te plegen, meldde het Openbaar Ministerie maandag tijdens de eerste niet-inhoudelijke behandeling van de zaak over de tramaanslag.

Het OM moet opnieuw kijken wanneer het deze zaak wil aanbrengen voor behandeling bij de rechtbank.