In het Limburgse Brunssum is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven. Naar de man liep al langer een onderzoek, meldt de politie.

De verdachte werd aangehouden in zijn woning. Rechercheurs hebben zijn huis doorzocht en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De politie wil verder niets over de zaak kwijt.