Zebra dood na aanval door neushoorn in Wildlands Emmen

Een neushoorn in dierenpark Wildlands in Emmen heeft vrijdagmorgen voor de ogen van bezoekers een zebra aangevallen. De zebra was dusdanig gewond dat het dier afgemaakt moest worden, aldus de parkdirectie. Wildlands betreurt het „dat bezoekers ongewild getuige zijn geweest van deze confrontatie”.

De aanval had plaats op de savanne in het gebied waar zebra’s, struisvogels, gnoes, giraffen en neushoorns vrij rondlopen. Volgens Wildlands is er in de 29 jaar dat de neushoorns en de zebra’s samenwonen nooit eerder een incident tussen beide diersoorten geweest.

Het dierenpark gaat onderzoeken wat de aanleiding voor de gebeurtenis was. Het park denkt dat het om een eenmalig voorval gaat. Maar als het nodig is worden er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.