Ze’ev Bar (88), overlevende Het Verscholen Dorp, overleden

Ze’ev Bar, naar eigen zeggen de laatste overlevende van onderduikerskamp Het Verscholen Dorp bij Vierhouten, is dinsdag 3 december overleden.

De Joodse Ze’ev Bar, die in die tijd nog Walter Bartfeld heette, werd 88 jaar geleden in het Duitse Zwickau geboren. In het voorjaar van 1937 verliet het gezin Bartfeld –vader, moeder, Walter en zijn zus Erni– Duitsland en kwam uiteindelijk in Nunspeet terecht. Van zijn elfde tot zijn dertiende zat Bartfeld ondergedoken in Het Verscholen Dorp. Hij overleefde het kamp.

Tijdens zijn verblijf in Israël, van 1950 tot 1977, nam Bartfeld de naam Ze’ev Bar aan.

Onlangs nog, op 31 oktober, woonde Ze’ev Bar in Vierhouten de herdenking bij van het feit dat het 75 jaar geleden was dat acht opgepakte Joodse onderduikers om het leven kwamen. Op 29 oktober 1944 werd het Pas-Opkamp, zoals het bekendstond, werd ontdekt.

In oktober verscheen van de hand van Jeroen Thijssen een herziene uitgave van diens boek over Het Verscholen Dorp.

