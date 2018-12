Zaterdag geen zoektocht naar lichaam Dost

De particuliere zoektocht van Jan Huzen en Ab Bruintjes naar het lichaam van de sinds 1992 vermiste Willeke Dost in Koekange, die stond gepland voor zaterdag 15 december, gaat niet door

Jan Huzen, een van de twee die al eerder op particulier initiatief een zoektocht wilden opzetten, meldt dat radarbeelden die afgelopen zaterdag zijn gemaakt „hoopvolle informatie bevatten”. Volgens hem is het niet raadzaam om nu met een groep mensen het gebied in te gaan. „De radarbeelden bieden nieuw perspectief, dus wachten we de analyse daarvan af”, aldus Huzen.

De destijds 15-jarige Willeke Dost verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992 uit de boerderij van haar pleegouders. Sindsdien is niets meer van haar vernomen.