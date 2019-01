Zangers voor Longfonds halen anderhalve ton op

Meer dan achthonderd zangers hebben zaterdagmiddag met een grote actie voor het Longfonds 151.520 euro opgehaald. Samen met Trijntje Oosterhuis vormden de zangers in het Klokgebouw in Eindhoven een megakoor om met de actie ADEMNOOT aandacht te vragen voor longonderzoek en voor mensen met een longziekte.

Onder leiding van Ton van Diepen, dirigent van Popkoor Prestige, werden de achthonderd stemmen opgewarmd om daarna te repeteren. Vijf nummers, waaronder Something inside so strong, werden meerstemmig gezongen.

De opbrengst van de zangmiddag is bestemd voor onderzoek naar het voorkomen van astma bij kinderen en het repareren van kapotte longen. „En dat is hard nodig, want elk uur overlijdt iemand in Nederland aan een longziekte”, aldus Longfonds-directeur Michael Rutgers.

Het was de tweede editie van ADEMNOOT. Vorig jaar deden ongeveer zevenhonderd zangers mee. Die haalden ruim 64.000 euro op.