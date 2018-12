Zandvoorters huis uit na handgranaat

Na de vondst van een handgranaat bij een huis in Zandvoort zijn de bewoners tijdelijk op een andere plek ondergebracht. Dat gebeurde op verzoek van burgemeester Niek Meijer, schrijft de burgemeester zelf in een brief aan de buren en aan de gemeenteraad. De gemeente wil een van de bewoners een gebiedsverbod opleggen.

De granaat werd maandag gevonden bij de deur van de woning. Hetzelfde huis aan de Dr. C.A. Gerkestraat werd eind november beschoten. Een 14-jarige jongen die in bed lag te slapen, raakte daarbij gewond aan zijn hand. Beide incidenten hebben emoties losgemaakt bij de buren, aldus de burgemeester.