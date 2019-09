Zandkwestie glipte Barneveld uit de vingers

De kwestie rond mogelijk verontreinigd zand van de firma Vink BV uit Barneveld is het bestuur van die gemeente helemaal uit de vingers geglipt. Dat concludeert een onderzoekscommissie die op verzoek van de gemeenteraad heeft uitgezocht hoe de „zandcrisis” in Barneveld kon ontstaan.

De zandkwestie draait om een partij zand van Vink, die in een groot aantal gemeenten is gebruikt voor weg- en woningbouw. Het televisieprogramma Zembla onthulde in november 2018 dat dit zand volgens de regels niet schoon genoeg was en dat dit al in 2017 bekend was. Dat zorgde voor onrust die nog steeds voortduurt.

Volgens de commissie is het in Barneveld de gewoonte om zaken niet uit te vergroten en „klein” te houden. Dat is toen de zandkwestie allang „groot” was geworden veel te lang volgehouden. Het ontbrak de gemeente aan regie en leiderschap en bewoners voelden zich met name door hun burgemeester Asje van Dijk in de steek gelaten.