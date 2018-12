„Zand onder Barneveldse wijk schoon en veilig”

Het door de plaatselijke afvalverwerker Vink geleverde zand onder de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost in Barneveld is schoon en veilig. Dat blijkt uit bodemonderzoek van advies- en ingenieursbureau Tauw.

Vink heeft dat vrijdagmiddag bekendgemaakt. In opdracht van het bedrijf beoordeelt Tauw, gespecialiseerd in bodemonderzoek en -advies, de kwaliteit van het zand, waarvan de afgelopen weken is betwijfeld of het wel in orde zou zijn. Vrijdag zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend geworden. „Alle geanalyseerde parameters zijn aangetoond beneden de achtergrondwaarden. Het zand wordt hierbij aangemerkt als altijd (of vrij) toepasbaar”, zo rapporteert Tauw.

Het tv-programma Zembla meldde begin november dat Vink vervuilde grond in Eilanden-Oost had gebruikt, afkomstig uit een partij van ruim 10.000 ton. Het zand had volgens de bestaande regels nooit in de wijk gestort mogen worden. Bij een eerste keuring was namelijk geconstateerd dat de grond verontreinigd was met de giftige stof styreen. Volgens Vink wees een herkeuring uit dat het zand schoon was.

Het verdachte zand is in zeker tien gemeenten toegepast. Het bureau Royal HaskoningDHV heeft inmiddels alle locaties in kaart gebracht, waar het zand in de gemeente Barneveld is gebruikt, vooral onder wegen en paden. Royal Haskoning doet begin volgend jaar nader bodemonderzoek in opdracht van de gemeente.

Vink is bij met de eerste uitkomst van het onderzoek van Tauw, zegt woordvoerder Jaap Kevelam. „De bewoners van Eilanden-Oost hoeven zich niet langer zorgen te maken. We zien de onderzoeksresultaten voor de andere locaties de komende weken dan ook met veel vertrouwen tegemoet.”

