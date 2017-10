Zalm voorkwam ‘kaasschaaf’ over ministeries

Informateur Gerrit Zalm heeft erop aangestuurd dat de nieuwe coalitie niet met de „kaasschaaf” heeft bezuinigd op de ministeries. Hij heeft dat gezegd in het programma Pauw, op de vraag of er ook iets van Zalm zelf in het regeerakkoord staat.

Zalm zei dat hij heeft geprobeerd te bevorderen dat er een „degelijk regeerakkoord waar ook echt iets in staat” zou komen. Iets aanwijsbaars is volgens hem dat alle partijen eigenlijk een post hadden van 1,4 miljard euro aan bezuinigingen over alle departementen. „En in het regeerakkoord staat nul. En daar ben ik eigenlijk wel trots op, dat die partijen dat besloten hebben. Ik heb dat niet tegengehouden”, aldus Zalm.