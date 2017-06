Zalm: volgende week immateriële zaken op tafel

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen volgende week over immateriële onderwerpen. Eerst nodigen ze opnieuw wat adviseurs uit en bespreken ze de stand van het land, zegt de nieuwe informateur Gerrit Zalm.

D66 verzette zich lang tegen het aanschuiven van de ChristenUnie wegens hun onderlinge meningsverschillen over vooral medisch-ethische vraagstukken. Deze vallen onder de immateriële kwesties die volgende week al op tafel komen, samen met klimaat, migratie en Europese samenwerking.

De vier partijen vergaderen in principe iedere werkdag, zei Zalm woensdagavond, zowel in de ochtend als de middag. Wel nemen de onderhandelaars een korte zomervakantie omdat hun gezinnen de afgelopen maanden „nogal zijn verwaarloosd”. Over twee weken vergaderen ze een paar dagen buiten Den Haag en blijven ze waarschijnlijk logeren.

Donderdag laten de fractievoorzitters zich voorlichten door kopstukken van het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën.

VVD-voorman Mark Rutte moet door zijn verplichtingen als minister-president soms verstek laten gaan, erkende Zalm. Dan moet diens secondant Halbe Zijlstra het maar even in zijn eentje redden.

Het wordt voor Zalm „lastig om in de schoenen van mijn voorganger te staan”, zei hij, herinnerend aan „de vele lof” die Herman Tjeenk Willink is toegezwaaid. „Maar ik ga het toch proberen.”

Hoelang de formatie gaat duren durfde Zalm niet te zeggen. Hij sluit niet uit dat er begin augustus nog geen nieuwe regering is, wat zou betekenen dat het huidige demissionaire kabinet van VVD en PvdA de begroting voor volgend jaar opstelt.