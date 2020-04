Zalencentrum MECC open voor opvang coronapatiënten

Coronapatiënten voor wie in ziekenhuizen in Zuid- en Midden-Limburg geen plaats meer is, kunnen vanaf maandag worden verpleegd in congrescentrum MECC in Maastricht. In een grote zaal zijn daar 276 bedden neergezet, met alle bijbehorende voorzieningen zoals zuurstof en infuus.

De zaal is onderverdeeld in twaalf blokken met elk 23 bedden. Patiënten hebben er een beetje privacy: hun cabine is met een klein schot en gordijnen afgescheiden van andere cabines.

In het MECC wordt dezelfde kwaliteit geboden als in een verpleegafdeling van een ziekenhuis, zei een woordvoerder van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

Of maandag al patiënten komen, hangt af van de capaciteit die de ziekenhuizen nog hebben. Voor het weekend waren er in de ziekenhuizen in Midden- en Zuid-Limburg nog geen directe capaciteitsproblemen, aldus de woordvoerder. „We hebben het MECC ingericht als voorzorgsmaatregel voor als het echt nodig is.”