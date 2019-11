„Zakkenrollers Amsterdam vaak asielzoekers”

De Amsterdamse politie bevestigt voor het eerst dat “een groep asielzoekers significant vertegenwoordigd is in het misdaadbeeld in de Amsterdamse binnenstad. Het gaat om honderden aanhoudingen per jaar”, zo zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Opvallend is, zo stelt de politie, dat er dikwijls asielzoekers uit Ter Apel - waar een groot asielzoekerscentrum is gevestigd - in het gebied rond De Wallen en Amsterdamse uitgaanspleinen worden aangetroffen, goed voorbereid met onder andere geprepareerde tassen.

Alleen dit jaar al werden, tot en met september, 750 arrestaties door het zakkerrollersteam van de politie verricht in de Amsterdamse binnenstad. Een substantieel deel van de arrestanten bestaat uit asielzoekers die al dan niet georganiseerd op roverspad gaan, zo heeft de politie vastgesteld.