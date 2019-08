Zakkenroller en fietsendief slaan ’s zomers toe aan kust

Zon, zee en strand blijken de ideale combinatie voor crimineel gedrag. In juli en augustus piekt het aantal registraties van zakkenrollerij, fietsendiefstal en geweldsmisdrijven aan de kust.

Ruim een kwart van de registraties van zakkenrollerij in de kuststreek wordt in juli en augustus gedaan, zo laat een analyse over drie jaar zien. Maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2016 tot en met 2018 laten zien dat zakkenrollerij elders in het land in de zomer juist minder vaak plaatsvindt dan in de rest van het jaar.

Strandgangers en boulevardbezoekers lopen een grotere kans dat hun portemonnee, zonnebril of telefoon in handen van dieven valt. De politie registreerde in juli en augustus gemiddeld 1400 lichtere vermogensdelicten per maand – een kwart meer dan het gemiddelde per maand.

Bij het strand worden ook veel fietsen gestolen (580) en werden zeker 300 auto’s opengebroken. Verder komen geweldsincidenten, seksuele misdrijven en vernielingen aan de kustlijn vaker voor in de zomer.

Dagjesmensen

In de kuststreek was het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties in juli en augustus ruim het dubbele van het jaargemiddelde tussen 2016 en 2018. Deze zomerpiek is met gemiddeld ruim 4 miljoen overnachtingen per maand in geen enkel toeristisch landsdeel zo hoog. Daarnaast trekt de kust relatief veel dagjesmensen.

Zo’n 65 procent van de mensen die slachtoffer worden van zakkenrollerij aan de kust tijdens de schoolvakantie, woont in een andere gemeente dan waar de diefstal plaatsvond. In de rest van het land overkomt mensen dat vaker in hun eigen woongemeente.

Het aandeel mensen van wie in de kuststreek een fiets of bezitting uit de auto wordt afgenomen en niet in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ligt hoger dan elders in Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om dag- of verblijfstoeristen of om mensen die hier tijdelijk verblijven.

Tips

Een bergplaats in een schoen of het zijvak van de tas, dat is natuurlijk niet verstandig. Hoe verberg je waardevolle spullen veilig tijdens een dagje strand?

Online zijn allerlei tips te vinden. Rol je bankpas, telefoon en autosleutels bijvoorbeeld in een opgevouwen luier. Of verstop een portemonnee in een lege verpakking van billendoekjes. Waarschijnlijk komt geen crimineel daar met zijn handen aan. Een leeg buisje Labello is de ideale plek voor een stapeltje opgerolde bankbiljetten.