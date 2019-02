Zakenman Paarlberg moet 24 miljoen betalen

De omstreden zakenman Jan-Dirk Paarlberg moet definitief een ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro betalen. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De maatregel is Paarlberg opgelegd wegens het witwassen van miljoenen die Willem Holleeder van de in 2004 geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra heeft afgeperst, in de jaren voorafgaan aan diens dood.

De advocaat-generaal had de Hoge Raad had eerder geadviseerd de opgelegde maatregel definitief te verklaren. Het afgeperste bedrag bedraagt ruim 17 miljoen euro. De overige miljoenen zijn zogeheten vervolgprofijt en voordeel uit heling.

Paarlberg en zijn advocaat hebben in cassatie betoogd dat het hof eerder de omvang van de criminele winst niet genoeg heeft gemotiveerd. De Hoge Raad verwierp dat verweer.