Zaden van Hawaiian baby woodrose als roesmiddel niet veilig

Het gebruik van de zaden van de plant Hawaiian baby woodrose (Argyreia nervosa) is niet veilig. De zaden zijn als roesmiddel te koop in smartshops en via webshops. Het RIVM raadt het gebruik ervan af.

Het RIVM maakte een risicobeoordeling, in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Gebruik van de zaden kan klachten veroorzaken als hallucinaties, misselijkheid, overgeven, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, (ernstige) vermoeidheid, en (ernstige) onverschilligheid. Die gevolgen kunnen al optreden bij de geadviseerde doseringen.

Zaden van de Hawaiian baby woodrose worden los verkocht of in de vorm van capsules. Ze kunnen direct worden gegeten, of eerst vermalen en dan aangelengd met vloeistof (meestal heet water). In de zaden van deze plant zit de stof lyserginezuuramide (LSA), dat sterk lijkt op LSD. De zaden staan bekend om hun krachtige psychedelische effecten.