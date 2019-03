Zadelhoff verstrekt financiering Slotervaart

Vastgoedonderneming Zadelhoff wil de aandeelhouder van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een nieuwe lening verstrekken om de schuld van naar schatting 45 miljoen euro te kunnen betalen. Hiermee kunnen de vorderingen van alle crediteuren worden afgelost en kan het faillissement worden beëindigd, laat Zadelhoff in een verklaring weten.

De partijen willen de huidige zorgbestemming van het pand behouden. Zadelhoff heeft de intentie het gebouw op termijn in eigendom te krijgen, zegt directeur Maarten Feilzer. Dit is nu nog niet mogelijk omdat de gemeente Amsterdam op dit moment het voorkeursrecht heeft. Het vastgoedbedrijf hoopt hierover op korte termijn met de gemeente overeenstemming te bereiken. Het verkrijgen van eigendom is echter geen voorwaarde voor het verstrekken van de financiering door Zadelhoff. Het geldbedrag voorziet mede in een grootschalige renovatie van het gebouw.

„Zadelhoff is ervan overtuigd dat de locatie moet blijven voorzien in een breed zorgaanbod en aanverwante activiteiten in Amsterdam, in combinatie met de urgente behoefte aan huisvesting voor zorg”, aldus Feilzer. „Met het behouden van een zorgbestemming wordt continuïteit geboden aan de huidige huurders en zorgaanbieders, zoals het Antoni van Leeuwenhoek en Atal Medial. Daarnaast kan tegen maatschappelijke huurprijzen onderdak worden geboden aan nieuwe zorgactiviteiten. Zo creëren we een medisch zorgcomplex voor de regio.”

Een woordvoerder van de curatoren van het MC Slotervaart laat weten het „een goede zaak” te vinden als de crediteuren worden afbetaald. „De curatoren hebben nog niets gezien van dit akkoord. Zij moeten hierover formeel advies geven aan de rechtbank.”