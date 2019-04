Zachte winter: kwart minder vluchtvertragingen

Nederlandse vliegtuigpassagiers hebben in het eerste kwartaal van dit jaar minder last gehad van langdurige vluchtvertragingen en -annuleringen. Zacht winterweer en het uitblijven van stakingen zorgden voor een daling van 26 procent in het aantal vertragingen van meer dan drie uur. Dat meldt EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde passagiers bijstaat.

Het eerste kwartaal verliep daarmee een stuk rustiger dan die periode vorig jaar. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 2252 vluchten geannuleerd, tegen 2705 vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2018 was het slecht weer in Nederland, wat het vliegverkeer hinderde. Bovendien staakten piloten van Transavia op 19 februari.

Hoewel er flink minder lange vluchtvertragingen plaatsvonden in dit eerste kwartaal, vestigde Transavia een record met de langste vertraging van de afgelopen acht jaar, stelt EUclaim. Passagiers die op 24 maart 2019 vanuit Dubai naar Amsterdam zouden vliegen, kregen te maken met een vertraging van 70 uur en 30 minuten. Alle passagiers hebben recht op een vergoeding van 600 euro voor het tijdsverlies volgens Verordening 261/2004. Ook extra gemaakte kosten zoals accommodatie- en vervoerskosten moeten worden vergoed.

EUclaim biedt juridische hulp aan passagiers na vertraging of annulering.