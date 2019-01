Zachte eerste winterhelft

De eerste helft van de zogenoemde meteorologische winter was uitermate zacht. De temperatuur lag ruim 3 graden hoger dan normaal. In De Bilt was het gemiddeld 6,1 graden tegen 2,9 graden normaal, becijferde Weeronline.

Gemiddeld zijn er in de eerste winterhelft achttien dagen met vorst, deze winterhelft waren het er negen. Een heuse ijsdag met 24 uur vorst deed zich niet voor. Het langjarig gemiddelde aan ijsdagen staat op vier.

In de nacht van 15 op 16 december viel in een groot deel van het land een paar centimeter sneeuw. Daar bleef het vooralsnog bij.

Op 8 januari werd op Vlieland windkracht 9 gemeten, maar dat was van tijdelijke aard en geldt daarom niet als een officiële storm. De neerslag ligt wel in lijn met het gemiddelde.

De meteorologische winter begint op 1 december en eindigt op de laatste dag van februari.