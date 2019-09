Zaanstad plaatst camera’s bij bruggen

Zaanstad gaat camera’s bij bruggen in de stad plaatsen. Dat zegt een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders na een debat in de gemeenteraad over de onveilige situatie van bruggen in de regio.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bracht op 4 september een rapport naar buiten over de aanpak van de onveiligheid van de bruggen. Daarin stond dat het college de problemen niet goed heeft aangepakt.

Het OVV-rapport kwam naar aanleiding van het ongeluk eind vorig jaar in Zaandam waarbij twee mensen zwaargewond raakten. Een paar jaar daarvoor overleed een 57-jarige vrouw bij een vergelijkbaar ongeluk. Als na dat ongeluk de aanbevelingen direct waren opgepakt, was volgens de OVV de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind.

Eerder was al bekend geworden dat er meer brugwachters fysiek aanwezig zijn op de bruggen en dat de verschillende brugdelen in andere kleuren worden geschilderd.