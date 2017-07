Zaanstad heeft bijna nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Zaanstad maakt maandagavond bekend wie de nieuwe burgemeester wordt. Met die nieuwe burgervader komt er hopelijk rust in de Noord-Hollandse gemeente, waar het de afgelopen jaren bestuurlijk nogal rommelde. Zaanstad (154.000 inwoners) kende een paar probleemdossiers, de vorige burgemeester stapte voortijdig op, er kwam een interim die er al eerder burgemeester was en de sollicitatieprocedure stokte omdat er niet genoeg kandidaten waren.

De nieuwe man of vrouw volgt PvdA’er Geke Faber op. Zij was burgemeester van Zaanstad tussen oktober 2007 en december vorig jaar. Faber legde haar functie vorig najaar voortijdig neer. Wel bleef ze nog twee maanden waarnemend. Ruud Vreeman (PvdA) pakte daarna diezelfde functie op als waarnemend burgemeester. Een oude bekende in Zaanstad want hij was er al burgemeester van 1997 tot 2004.

Problemen in de wijk Poelenburg kwamen Faber nog bijna duur te staan. Democratisch Zaanstad (DZ) en Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) dienden een motie van wantrouwen in omdat ze het zou hebben laten afweten in de aanpak van ‘treiterjeugd’ in de wijk. Dat was overigens louter symbolisch omdat Faber al had gezegd op te stappen.

De twee partijen vonden dat zij harder had moeten optreden nadat DZ-fractieleider Juliëtte Rot werd geïntimideerd door vlogger Ismail Ilgun, maar volgens de gemeenteraad was er van een vertrouwensbreuk geen sprake. Een groep raddraaiers zorgde al jaren voor veel overlast Poelenburg en dat bereikte een hoogtepunt met de vlogs die Ilgun op YouTube zette. Bewoners en winkeliers werden lastiggevallen en de politie werd niet serieus genomen.

De benoeming van een nieuwe burgemeester werd vorig jaar tijdelijk stilgelegd omdat er volgens de vertrouwenscommissie te weinig keuze was uit nieuwe kandidaten. Verscheidene kandidaten hadden zich teruggetrokken, maar onduidelijk bleef of dit kwam door de ‘Poelenburg-kwestie’. Ditmaal waren er 33 kandidaten.