Zaanstad blij met plannen voor verbod messenverkoop aan jongeren

Zaanstad is blij met het plan van het kabinet om de verkoop van messen aan minderjarigen te verbieden. Daarnaast wil het kabinet nog meer maatregelen om het bezit van messen onder jongeren tegen te gaan.

„We zijn blij met het actieplan van het Rijk. Er staan maatregelen in die ons ook lokaal verder helpen zoals het verduidelijken van (landelijke) regels rondom wapen- en messenverbod”, zegt burgemeester Jan Hamming van Zaanstad die zich al geruime tijd inzet om dit probleem landelijk op de agenda te krijgen.

„Ook vinden we het belangrijk dat er een wetsvoorstel komt dat het verbod van messen aan minderjarigen gaat regelen. Dat is een wetsaanpassing waar Zaanse inwoners ook nog een rol in hebben gespeeld. Zij deelden massaal een bericht via social media over dit onderwerp, wat tot veel publiciteit leidde.”

Het bezit en gebruik van de wapens is al lange tijd een groot probleem in Zaanstad. Dit jaar zijn er, ondanks de coronacrisis, al 142 incidenten geweest. In twee gevallen waarbij messen werden gebruikt, zijn de afgelopen jaren doden gevallen.

De gemeente Zaanstad verbood vorige maand al het in bezit hebben van messen en slagwapens. „Wapens en geweld moeten onze gemeente uit”, zei Hamming toen.

In september deed hij al een oproep aan winkels om geen messen te verkopen aan kinderen onder de 16 jaar.