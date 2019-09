Zaans ziekenhuis grijpt in tegen bacterie

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) neemt ingrijpende maatregelen om een bepaalde resistente darmbacterie definitief de kop in te drukken. Het ziekenhuis gaat over op een volledig andere manier van afvalverwerking, maakte het ZMC bekend.

Zo stopt het medisch centrum met het doorspoelen van toiletten met gerecycled water. In plaats hiervan wordt voortaan normaal leidingwater gebruikt. Volgens onderzoek kunnen bacteriën sneller groeien in het gerecyclede water dan in leidingwater. Ook stopt het ZMC met het vermalen van afval, dat vervolgens via de riolering naar een zuiveringsfilter wordt gestuurd. Gebleken is dat dit pulp, waar bacteriën op zitten, vele verstoppingen heeft veroorzaakt.

Sinds vorig jaar is de zogeheten NDM-darmbacterie 39 keer aangetroffen bij patiënten in het ZMC. Van hen is er één overleden.

Het gaat om bacteriën die aangetroffen worden in de bodem en in het oppervlaktewater. Ze kunnen aanwezig zijn in de ontlasting van gezonde mensen zonder dat die er last van ondervinden, maar bij kwetsbare patiënten kunnen er infecties van de urinewegen, luchtwegen en bloedvergiftiging door ontstaan.