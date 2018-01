Zaans Hembrugterrein verkocht voor 41 miljoen

Het Hembrugterrein in Zaandam komt voor 41 miljoen euro in handen van een projectontwikkelaar die er zo’n duizend huur- en koopwoningen gaat bouwen. ABC Planontwikkeling bracht het hoogste bod uit op het voormalige militaire fabrieksterrein van het Rijk.

Het terrein van ruim 42 hectare werd van 1897 tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor het fabriceren van wapens en munitie en heeft een ondergrondse schietbaan en een oude commandobunker.

De nieuwe eigenaar wil duurzame energievoorziening en waterhuishouding realiseren in Hembrug. Zo krijgen de nieuwbouwwoningen geen aansluiting op aardgas.

De verkoop van het Hembrugterrein past in de strategie van het Rijk om overtollige bezittingen zoals kazernes en gevangenissen af te stoten en helpt bovendien het woningtekort te verminderen. In de metropoolregio Amsterdam gingen eerder al de Bijlmerbajes en het bouwterrein Oostenbrug in de verkoop.