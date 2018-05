Zaalverhuurder zegt militariabeurs op

De verhuurder van de zaal De Ogtent in Duiven heeft de militariabeurs die daar maandelijks plaatsvindt, laten weten dat deze moet verdwijnen. Dat gebeurde na acties van de AFVN-Bond van Antifascisten twee maanden terug. De bond zegt in een reactie erg blij te zijn met het besluit van de directie van de zaal.

De bond zegt de beurs te hebben gecontroleerd na tips dat deze flink groeide, onder meer door toename van het aantal Duitse handelaren. Deze ontlopen volgens de bond zo de beperkingen die in Duitsland gelden bij verkoop van ‘nazispullen’. Op de beurs werden militaria uit de Tweede Wereldoorlog verkocht.

Directeur Chris van de Ven van De Ogtent zegt dat er eerder gedoe was geweest of zo’n beurs wel of niet mag. „Er zijn geen wettelijke regels over. Maar sinds twee jaar zijn wij cultureel centrum geworden. Binnen die andere doelstelling hebben we nu besloten dat die beurs niet meer past”, licht Van de Ven toe.

Volgens de Bond van Antifascisten wordt er „grof geld aan nazirommel verdiend. Een SS-helm brengt al gauw 600 euro op. Vaak gaat het ook nog om namaak. Op Marktplaats zijn dagelijks ongeveer 3000 nazivoorwerpen te krijgen”, zegt woordvoerder Arthur Graaff van de bond.