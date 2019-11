Zaal te klein voor rechtszaak Haga Lyceum

Een grote groep leerlingen, ouders en medewerkers van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum is maandag naar het gerechtsgebouw in Den Haag gekomen. Het gerechtshof behandelt er in hoger beroep de bezwaren van de islamitische middelbare school tegen een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

In de zaal is plaats voor zo’n vijftig mensen. Lang niet alle geïnteresseerden die met bussen naar Den Haag zijn gekomen konden naar binnen, tot zichtbare ergernis van directeur-bestuurder Soner Atasoy. Advocaat Wouter Pors, die de school vertegenwoordigt, toonde begrip voor het ruimtegebrek.