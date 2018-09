Zaak vondeling op CS in oktober voor rechter

De moeder die vorig jaar haar vierjarige zoontje achterliet op Amsterdam Centraal Station moet zich op 15 oktober voor de rechtbank verantwoorden. Dat is besloten tijdens een zogeheten pro-formazitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 40-jarige Marokkaanse Nabila R. ervan dat ze op 26 november vorig jaar haar zoontje te vondeling heeft achtergelaten, om zich van hem te ontdoen. Het jongetje werd in zijn eentje aangetroffen en de politie kon de vrouw een paar dagen later aanhouden. Haar voorlopige hechtenis werd eind december geschorst.

Het kindje verblijft momenteel bij een pleeggezin en ziet zijn moeder, die bij het Leger des Heils verblijft, eens per week. Het gaat volgens haar „beter dan in het begin” met hem, al maakt ze zich wel zorgen of hij genoeg eet, zei ze tegen de rechtbank.

De vrouw had op het moment dat ze het kind achterliet geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze vertelde de rechtbank dat ze zich niet lekker voelde. Eerder was al bekend dat sprake was van sociale problematiek.