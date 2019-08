Zaak verdwenen man IJzendijke ligt stil

Het onderzoek naar de in 2010 verdwenen Herman Ploegstra uit het Zeeuwse IJzendijke ligt stil. De zaak werd in juni vorig jaar heropend, nadat er een tip was binnengekomen. Alle tips zijn inmiddels uitgezocht en er zijn nu geen onderzoeksmogelijkheden meer, meldde de politie vrijdag.

Ploegstra was 35 jaar toen hij in oktober 2010 verdween. Het enige dat destijds van hem werd teruggevonden was zijn auto, een BMW X5. Diverse media besteedden destijds aandacht aan de zaak.

Sinds de heropening heeft de politie onder meer zoekacties in de omgeving van IJzendijke gehouden en werden getuigen gehoord. Ook kreeg de politie zestig nieuwe tips binnen. De gouden tip zat daar echter niet tussen.

Dat de zaak stilligt, betekent volgens de politie niet dat die op de plank komt te liggen. „Destijds is aan de familie Ploegstra beloofd dat het team alles uit de kast zou trekken om deze zaak op te lossen en die intentie is er nog altijd. Maar dat kan alleen maar als er nieuwe tips of aanwijzingen binnenkomen.”