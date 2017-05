Zaak ‘treinverkrachter’ wordt heropend

De zaak rond een vermeende verkrachting in een trein wordt door de rechtbank in Zwolle heropend. De rechters willen meer onderzoek naar hoe het komt dat het slachtoffer geen verwondingen had.

Dat bleek woensdag uit een tussenvonnis van de rechtbank. De 22-jarige Adam V.B. uit Vleuten zou een 12-jarig meisje in een toilet in de trein van Zwolle naar Nijmegen misbruikt hebben. Hoewel de officier van justitie verkrachting niet bewezen achtte, vindt de rechtbank het ook op dit punt noodzakelijk dat het meisje nader gehoord wordt.

Tegen de man was twee jaar cel geëist voor ontucht met een minderjarige.

De verdachte ontkent dat hij het meisje gedwongen heeft om de handelingen te plegen. Hierover wil de rechtbank het meisje nader horen. Een deskundige moet zich buigen over het niet aantreffen van letsel bij het meisje. „Hoe verhoudt zich dit tot wat er in de trein is gebeurd?” vroeg de voorzitter in het vonnis. Ook wordt het telefoonverkeer door verdachte en de aangeefster vanuit de trein nader onderzocht.

De officier van justitie had ook gevraagd V.B. woensdag meteen op te sluiten. De rechtbank ziet daar geen aanleiding voor. Wel wordt de verdachte bij een volgende zitting door agenten opgehaald. In maart ging dat nog mis toen de verdachte, ondanks een zoektocht door agenten, zoek bleek.