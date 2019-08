De zaak tegen Thijs H. is vrijdagochtend kort na tien uur begonnen in de rechtbank in Maastricht. Het gaat om de eerste, niet inhoudelijke zitting van de drievoudig moordverdachte. De 27-jarige Limburger wordt verdacht van het doden van een vrouw in de Scheveningse Bosjes en van het doden van een vrouw en een man op de Brunssummerheide.

De rechtbank had deze week bevolen dat H. op de zitting aanwezig moet zijn.