Zaak tegen PVV-aanhanger opnieuw bij het hof

Het gerechtshof in Amsterdam moet zich opnieuw buigen over de zaak tegen een PVV-aanhanger die is vrijgesproken voor groepsbelediging van moslims. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

De man liet zich beledigend uit over moslims in de documentaire ‘Wilders, the movie’, die in 2010 werd uitgezonden. Hij sprak onder meer over Arabieren als ‘fervent kontenbonkers’ die ook ‘kleine jongens neuken’, ‘dat is normaal in hun cultuur’.

Het gerechtshof in Amsterdam sprak de verdachte vrij van groepsbelediging. Volgens het hof waren de uitspraken beledigend voor moslims, maar het oordeelde dat ze zijn gedaan in het maatschappelijk debat en bovendien niet dusdanig kwetsend zijn dat ze aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid.

De Hoge Raad kan zich er niet in vinden dat het hof alleen aan deze vier begrippen heeft getoetst. Ook heeft het hof onvoldoende uitgelegd waarom de uitlatingen van de verdachte niet onnodig grievend zijn.