Zaak tegen (ex-)militairen is op 9 en 10 mei

Vijf (ex-)militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen staan opp 9 en 10 mei terecht voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend. Vorig jaar september maakte het OM al bekend tot vervolging over te gaan, onder meer omdat enkelen van hen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan zogeheten militaire aanranding.

Bij een militaire aanranding gaat een militair met ontbloot onderlichaam op het hoofd van een andere soldaat zitten. Aan drie van de verdachten, van 33, 29 en 26 jaar, wordt dit ten laste gelegd.

De verdachten zouden in 2012 en 2013 strafbare feiten hebben gepleegd tegen drie voormalige collega’s. Die deden daar aangifte van.

De vijf mannen zijn ook aangeklaagd voor mishandeling en bedreiging.

Twee van de verdachten deden op hun beurt aangifte van smaad, maar het OM laat weten daar niets mee te gaan doen omdat deze „geen verdenking van strafbare feiten opleveren”. Drie van de vijf verdachten zijn inmiddels ex-militair.