Zaak stalker korpschef Akerboom aangehouden

De 45-jarige vrouw uit Gouda die wordt verdacht van het stalken en bedreigen van korpschef Erik Akerboom moet ter observatie naar het Pieter Baan Centrum. Ruby-Ann B. zou vorig jaar zeker 2500 mails naar de politiebaas en zijn vrouw hebben gestuurd, soms wel vijftig op een dag, waarin ze hen onder meer met de dood bedreigde.

Omdat B. niet wilde meewerken aan een onderzoek naar haar psychische gesteldheid, moet ze verplicht worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat is pas over een paar maanden mogelijk. Omdat er daarna ook nog een rapport over haar gesteldheid moet worden opgemaakt, is de rechtszaak tegen haar voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat bleek dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Den Haag.

B. was zelf niet aanwezig in de rechtbank. Zij zit vast in voorarrest sinds haar arrestatie eind vorig jaar.