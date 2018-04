Zaak-Savannah half juni voor de rechter

De zaak tegen de zeventienjarige jongen uit Den Bosch die verdacht wordt van de moord op de veertienjarige Savannah Dekker uit Bunschoten, wordt half juni behandeld. De rechtbank in Utrecht heeft er drie dagen voor uitgetrokken: 18, 19 en 20 juni.

Omdat de verdachte minderjarig is, wordt de zaak achter gesloten deuren gehouden. De uitspraak van de rechter is wel openbaar.

Savannah werd juni vorig jaar dood gevonden in een sloot op een industrieterrein in haar woonplaats, nadat ze enkele dagen vermist was. Ze verdween nadat ze een afspraakje had gehad met de toen nog zestienjarige jongen.