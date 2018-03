Zaak rond schietpartij Kattenburg aangehouden

De rechtbank in Amsterdam houdt de zaak tegen Tim S. (39), die wordt verdacht van het doden van de negentienjarige Ayman op 23 november vorig jaar, voor maximaal drie maanden aan. Dat bleek woensdag op de eerste voorbereidende zitting.

Ayman werd op straat in de Amsterdamse wijk Kattenburg doodgeschoten. Drie mensen raakten gewond, onder wie Gianni L., die eind januari het vermoedelijke doelwit was van de schietpartij in een buurtcentrum op het naburige eiland Wittenburg. Die kostte Mohammed Bouchikhi (17) het leven.

Op de zitting vroeg S.’ advocaat of haar onderzoeksverzoeken achter gesloten deuren konden worden behandeld. De redenen daarvoor kon zij naar eigen zeggen niet in de openbaarheid geven. De rechter verwees de advocaat door naar de rechter-commissaris, waar de verzoeken in beslotenheid worden behandeld. Omdat er niets openlijk kon worden gezegd, sprak de rechter van een „spookzitting”.

Bij de schietpartij van 23 november zou het niet zijn gegaan om een afrekening in het criminele circuit, maar om een uit de hand gelopen ruzie over een scooter. Het OM heeft geen aanwijzing dat de twee schietincidenten met elkaar te maken hebben.