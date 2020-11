Zaak over gratieverzoek moordenaar café ’t Koetsiertje moet over

Het gerechtshof in Amsterdam moet opnieuw kijken of een tot levenslang veroordeelde cafémoordenaar in aanmerking komt voor gratie. De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, heeft de zaak teruggestuurd.

Cevdet Yilmaz schoot in 1983 zes mensen dood in het Delftse café ’t Koetsiertje. Onder de slachtoffers was een 12-jarig meisje. Yilmaz werd in 1984 veroordeeld tot levenslang. In 2001 werd hij verplaatst naar een tbs-kliniek, waar hij met onbegeleid verlof mocht. Hij stichtte een gezin en woont sinds 2014 buiten de kliniek.

De afgelopen jaren heeft Yilmaz meerdere keren om gratie gevraagd. Die verzoeken werden telkens afgewezen door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), waarna de rechters de minister terugfloten.

Dekker werd onder meer op zijn vingers getikt door het gerechtshof in Amsterdam. Dat oordeelde dat de minister niet goed had toegelicht waarom het gratieverzoek is afgewezen, terwijl het hof dat Yilmaz in 1984 had veroordeeld juist had geadviseerd hem gratie te verlenen. Dekker kan alleen afwijken van dat advies als er nieuwe feiten aan het licht komen, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam, dat Dekker opdracht gaf om een nieuwe beslissing te nemen.

De minister vocht dit aan bij de Hoge Raad en kreeg deels gelijk. Het advies van het hof dat Yilmaz had veroordeeld is belangrijk en wanneer de minister daarvan afwijkt, moet hij dat goed uitleggen. Maar het is niet zo dat Dekker alleen bij nieuwe feiten mag afwijken van het advies. Het is nu aan het gerechtshof in Amsterdam om nogmaals te beslissen of Dekker voldoende heeft uitgelegd waarom Yilmaz geen gratie krijgt.