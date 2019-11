Zaak over gedode scholier Breda begonnen

Achter gesloten deuren is vrijdag voor de rechtbank in Breda de rechtszaak begonnen over de dood van de 15-jarige Megan, die op 19 augustus in haar eigen huis in de stad is gedood. De 16-jarige verdachte Bredanaar was een klasgenoot van het meisje. Zaken die dienen bij een kinderrechter worden altijd achter gesloten deuren behandeld.

De familie van het meisje zat tijdens de behandeling in een andere rechtszaal dan de verdachte. De zitting was nog niet inhoudelijk, omdat het onderzoek naar de dood van Megan nog niet is afgerond.

De 16-jarige verdachte wordt momenteel door gedragsdeskundigen geobserveerd, vertelde zijn advocaat na afloop van de zitting. Het forensisch onderzoek naar alle sporen loopt nog. Op 21 januari gaat het proces verder. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.