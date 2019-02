Zaak ontvoering 6-jarig meisje aangehouden

De rechtbank in Roermond heeft vrijdag de strafzaak tegen de verdachte van de ontvoering van een 6-jarig meisje aangehouden. Op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) komt er eerst nader psychisch onderzoek naar de geestesgesteldheid van de Weertenaar (24).

Volgens het OM heeft de man op 6 juni vorig jaar een willekeurig meisje in Weert van de weg geplukt en in de kofferbak van zijn auto geduwd. Vervolgens zou hij met het opgesloten en angstige kind hebben rondgereden.

Uiteindelijk maakte het meisje zoveel misbaar, dat hij het kind uit de kofferbak haalde en vrijliet. De verdachte kan zich naar eigen zeggen niets meer van het voorval herinneren. Een psycholoog kwam na onderzoek met de diagnose ‘dissociatieve amnesie’, dat is als iemand belangrijke herinneringen die met hemzelf te maken, niet uit het geheugen kan opdiepen. Het OM was „zeer verbaasd” over deze diagnose, die slechts zelden gesteld zou worden. Daarom vroeg en kreeg het OM een vervolgonderzoek.

De zaak is voor onbepaalde tijd aangehouden.